Funivia Stresa Mottarone, Eitan è sveglio e cosciente: resta in prognosi riservata, ma parla con la zia

Un barlume di positività nella tragedia della funivia Stresa Mottarone che ha portato alla morte di 14 persone. Il piccolo Eitan, unico sopravvissuto della strage della funivia, ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino, è adesso sveglio e cosciente nel reparto di rianimazione, parla con la zia e si guarda intorno. Lo comunica la Città della Salute di Torino, specificando che dal punto di vista clinico è sempre in prognosi riservata, dovuta al trauma toracico e addominale oltre che alle fratture agli arti. Nei prossimi giorni uscirà dalla rianimazione e verrà trasferito in un reparto di degenza.

Nel frattempo si sono svolti in Israele i funerali della famiglia di Eitan. Sono stati sepolti stamane Tale Peleg, madre del bambino, Amit Biran, suo padre, e Tom, il fratellino di 2 anni. I funerali dei nonni Barbara e Yitzhak Cohen si svolgeranno domani.

Inoltre il sindaco di Pavia Mario Fabrizio Fracassi ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di venerdì 28 maggio per commemorare i "coniugi Biran Amit e Tal Peleg e il piccolo Tom", che abitavano a Pavia e sono morti nel disastro della cabinovia, e manifestare affetto per "Eitan, unico superstite della tragedia, rimasto privo dei genitori, del fratellino e dei nonni paterni”. Sugli edifici pubblici verranno esposte "bandiere abbrunate o a mezz'asta" e il sindaco invita "ad osservare nei luoghi di lavoro un minuto di silenzio e raccoglimento alle 12". "Tutti gli esercizi commerciali le imprese e le attività artigianali" sono invitate "ad abbassare le serrande, in segno di cordoglio, dalle ore 12 alle ore 12.10". Il sindaco chiede in una nota anche di "osservare nelle scuole un minuto di silenzio e raccoglimento", "osservare nei luoghi ove si tengono eventi pubblici di spettacolo o intrattenimento, un minuto di silenzio e raccoglimento, o, comunque, una appropriata forma di ricordo". Le chiese cittadine, infine, alle 12 faranno 14 rintocchi di campana a lutto per ricordare le vittime della tragedia di Stresa.

