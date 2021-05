Eitan apre gli occhi, il primo volto che vede è quello della zia

26 maggio 2021 a

«Eitan ha aperto gli occhi e ha trovato di fronte a sé un viso conosciuto, quello di sua zia». Lo ha detto il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle, a proposito delle condizioni di salute di Eitan, il bimbo di 5 anni unico sopravvissuto alla tragedia di Stresa.

Comincia il risveglio di Eitan, i medici: prognosi ancora riservata

«Il risveglio è proseguito - ha aggiunto il dirigente - Poco fa il bambino è stato estubato, per un momento ha ripreso conoscenza e come potete immaginare, essendo ancora sedato dai farmaci, è un po' intontito dagli anestetici che ha in corpo. Al suo fianco, oltre agli anestesisti e agli psicologici, è presente la zia. Questa è una fase molto delicata».

E ancora: «La notte è passata tranquilla e conferma la stabilita clinica del bambino, nonostante le condizioni critiche. Il fatto che siamo riusciti a estubarlo è un fatto positivo. Ora aspettiamo che nelle prossime ore si possa risvegliare del tutto, la situazione resta delicata».

