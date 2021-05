Ecco l'ultimo scatto prima del disastro: il Corriere della Sera pubblica Eitan Biran sulla funivia Stresa Mottarone

25 maggio 2021 a

Il crollo della cabina della funivia Stresa-Mottarone ha portato alla morte di 14 persone, con un unico superstite, Eitan Biran. Il bambino di 5 anni potrebbe essere stato salvato dall’abbraccio del padre, Amit Biran, 30enne, scomparso come la moglie Tal Peleg, 25enne, e il figlio più piccolo, Tom, 2 anni compiuti a marzo. La famiglia risiedava a Borgo Ticino, quartiere di Pavia, e ora il Corriere della Sera ha pubblicato l’ultimo scatto prima del disastro del piccolo Eitan, miracolosamente sopravvissuto e attualmente ricoverato in ospedale. Il giornale di via Solferino ha ottenuto con la redazione di Torino la foto da qualche familiare che assiste il bimbo in ospedale: una maglietta rossa e un momento di disincanto prima del terribile buio.

Tragedia Mottarone, arrivano i primi indagati

