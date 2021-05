“Prepariamoci a fare il vaccino ogni anno”. Covid, Pfizer già pronta: forniremo miliardi di dosi in più

20 maggio 2021 a

Il vaccino contro il Covid a vita. «Proseguire la vaccinazione» contro il coronavirus pandemico «oltre il 2021 è fondamentale poiché Covid-19 continua a diffondersi rapidamente in tutta Europa e nel mondo. Dopo più di un anno» dall’inizio dell’emergenza «continuiamo a migliorare la conoscenza di Covid-19 e stiamo lavorando per capire se, analogamente a quanto accade con l’influenza stagionale, la vaccinazione annuale possa fornire la protezione più duratura» contro Sars-CoV-2. Sono le dichiarazioni di Albert Bourla, presidente e amministratore delegato di Pfizer, in una nota in cui il gruppo farmaceutico Usa e il suo partner tedesco dettagliano il nuovo accordo di fornitura siglato con l’Unione europea per 1,8 miliardi di dosi nel periodo 2021-23.

«Siamo orgogliosi di poter essere un partner a lungo termine nella battaglia dell’Ue contro questa devastante pandemia - aggiunge il Ceo dell'azienda statunitense - e di rimanere fermi nel nostro impegno a produrre e fornire potenzialmente miliardi di dosi in più del nostro vaccino ogni anno».

«Ci sono prove crescenti che Covid-19 continuerà a rappresentare una sfida per la salute pubblica per anni - sottolinea Ugur Sahin, co-fondatore e amministratore delegato di BioNTech -. Questo contratto con la Commissione europea garantirà che dosi sufficienti di Comirnaty siano disponibili per tutti i cittadini dell’Ue anche nel 2022 e nel 2023. Con queste dosi aggiuntive e i nostri continui investimenti in ricerca e sviluppo, volti ad adattare il nostro vaccino per affrontare varianti nuove ed emergenti di Sars-CoV-2 continueremo ad avere un impatto significativo negli sforzi dell’Ue per proteggere la salute pubblica». I dati sul Covid sono in discesa grazie ai vaccini, ma si pensa già al futuro e l'impegno è a lungo termine.

