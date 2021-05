Meteo, arrivano le buone notizie: dal week end anticipo di estate. Si torna tutti più liberi

19 maggio 2021 a

Sabato e domenica tocca al Sud, dove finalmente si raggiungeranno i 30 gradi. Ma le temperature saliranno sopra i 25 gradi anche al centro e al Nord. Da lunedì vero anticipo di estate in tutta Italia per almeno cinque giorni, con le grandi città che supereranno i 30 gradi: a Roma previsti 32, a Napoli 34, in molte città pugliesi si raggiungeranno i 35 e i 36. Dopo un aprile a maggio fra i più freddi degli ultimi anni, che hanno complicato anche i piani del governo sulle riaperture e rallentato la frenata del virus, arriva ora l'anticiclone africano con il suo anticipo della bella stagione. Non bisognerà stare al ristorante con il cappotto la sera, e sarà più facile godere di questi primi parziali scampoli di libertà previsti dall'ultimo decreto di Mario Draghi sulle riaperture. Facile immaginare che già nel week end saranno prese di assalto le spiagge e finalmente ci si godrà un po' di sole e riposo come non accadeva ormai da molti mesi.

