"Andrei col lanciafiamme!" Myrta Merlino come Vincenzo De Luca, furia sugli incoscienti della movida

Si discute sulle tanto attese riaperture negli studi de L’aria che tira. Nella puntata di martedì 18 maggio, Myrta Merlino però se la prende con i giovani irresponsabili che negano l’esistenza del Covid.

Dopo il lieto responso della cabina di regia avvenuta nelle scorse ore il paese si accinge ad avvicinarsi verso un progressivo ritorno alla normalità. Il coprifuoco allungato e promesse sulle prossime riaperture hanno così scoperto il coperchio della pentola a pressione degli umori delle persone che ormai considerano il virus solo un vecchio ricordo.

Un servizio mandato in onda durante la puntata fa infuriare la conduttrice che perde le staffe e cita la celebre frase del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Il filmato mostra gli animi dei giovani catanesi intenti a divertirsi nelle piazze in occasione nell’ultimo weekend di zona arancione. Musica, drink, mascherina abbassata e goliardia nelle espressioni: “Il covid non esiste, non ce n’è!” grida in camera una ragazza con la mascherina sotto il mento. “Basta la mascherina! Io ormai non me la metto più mi sono stancato” continua un altro giovane intervistato, “Il covid è una str****a” sentenzia qualcun altro.

Ma al rientro in studio la Merlino non si tiene e commenta l’irrefrenabile voglia di vivere e divertirsi dei ragazzi catanesi così: “In queste occasioni mi viene in mente De Luca quando dice: “andrei lì con il lancia fiamme” io anche ho tre figli giovani ma ci vuole un po’ di testa ragazzi.” Insomma, la conduttrice non le manda certo a dire. E con l’inquadratura fissa su di lei si indigna di fronte agli irresponsabili di Catania ribadendo ancora una volta la gravità del virus che ha stroncato la vita a molte persone.

