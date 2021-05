Bomba da 600 milioni su Urbano Cairo: Blackstone vince e Rcs è nei guai negli Usa

15 maggio 2021 a

Urbano Cairo trema dopo la vittoria di Blackstone su Rcs. “Non è dato ravvisare nel comportamento di Blackstone nulla che appaia indiscutibilmente contrario ai doveri di correttezza e buona fede. Le domande del risarcimento del danno proposte sul presupposto che la controparte abbia tenuto un comportamento qualificabile come usuraio non possono essere accolte” la decisione sull’arbitrato che riguardava la vendita della sede del Corriere della Sera di via Solferino a Milano. A trionfare è così il fondo statunitense, che come riporta Il Giornale, non ha quindi approfittato dei bilanci disastrati di Rcs per acquistare l’immobile.

E ora, dopo il primo ko, su Cairo pende una potenziale bomba da 600 milioni. Al tribunale di New York Blackstone ha depositato una doppia richiesta di risarcimento danni nei confronti della società editoriale e in quelli del suo presidente e amministratore delegato Urbano Cairo, per un valore di 300 milioni a testa. L’accusa è di aver fatto saltare la trattativa con Allianz che avrebbe speso 250 milioni per acquistare il palazzo come sua sede milanese, una cifra più che doppia rispetto ai 120 milioni del prezzo d’acquisto di Blackstone. Rcs non ha fatto alcun accantonamento anche se la vicenda è solo all’inizio.

