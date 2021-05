Reithera, stop al finanziamento. La Corte dei Conti blocca il vaccino italiano

14 maggio 2021 a

La Corte dei Conti non ha concesso il visto al decreto di finanziamento dell’italiana Reithera per lo sviluppo del vaccino anti-Covid. È quanto stabilito dalla sezione centrale della Corte che in una nota comunica di aver deliberato "di ricusare il visto sul decreto relativo all’approvazione dell’Accordo di sviluppo sottoscritto in data 17 febbraio 2021 dal ministero dello Sviluppo economico, da Invitalia spa e dalla Società Reithera srl, volto a sostenere il programma di sviluppo industriale da realizzare presso lo stabilimento produttivo sito in Castel Romano".

Le motivazioni della Corte dei Conti che ha bloccato il decreto che stanziava 50 milioni di euro per la produzione del vaccino italiano saranno rese note entro 30 giorni. Nel frattempo nessun commento arriva dai soggetti firmatari dell'accordo di sviluppo, ovvero ministero dello Sviluppo Economico, la ReiThera Srl, e Invitalia Spa, in attesa appunto dei dettagli dello stop.

