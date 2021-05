Piazzapulita, "ma vallo a fare te". La sfuriata di Corrado Formigli contro Dino Giarrusso

14 maggio 2021 a

Corrado Formigli perde la pazienza contro Dino Giarrusso e parte la sfuriata in diretta a Piazzapulita. "L'arbitro vallo a fare te! A me non piace la Raggi? Io sono un cittadino di Roma e la giudico su quello che vedo" strilla il conduttore di La7 nel corso della puntata che va in onda giovedì 13 maggio. In studio si discute di Roma e della gestione della Capitale guidata dalla sindaca M5S Virginia Raggi che si ricandiderà alle prossime elezioni amministrative. "Cheppalle Giarrusso, non me ne frega niente di chi ha fatto cosa", attacca il conduttore.

"E' che a te non piace la Raggi, vai a fare l'arbitro", risponde il pentastellato. "L'arbitro vai a farlo te. A me non piace la Raggi? No, io sono un cittadino di Roma e la giudico su quello che vedo", grida Formigli agitando le mani e poi continua: "Sto chiedendo un'altra cosa. Se è pensabile che un sindaco di Roma possa affrontare da solo problemi così enormi. Magari potrebbe chiedere dei soldi del Recovery fund. Si portrebbe pensare a un piano con il governo. Si può chiedere questo o di chi ha fatto cosa e gne gne?".

