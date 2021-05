Alessandro Sallusti "lascia il Giornale". Le dimissioni del direttore dopo dodici anni

13 maggio 2021 a

Alessandro Sallusti lascia Il Giornale. A scriverlo in anteprima è il sito Dagospia che annuncia le dimissioni del direttore dopo dodici anni. "Sallusti ha rassegnato le dimissioni - si legge online - Gran casino in casa Berlusconi". Poi il sito riporta una vecchia intervista rilasciata dal direttore nel 2018 quando diceva "Non ho mai pensato di mollare". E ancora: "Ho avuto una grande fortuna nella vita, fare il mestiere che sognavo fin da bambino". Poi la confessione: "Il collega da cui ho imparato di più - diceva Sallusti - è Vittorio Feltri". Non si conoscono ancora le motivazioni delle dimissioni di Sallusti.

