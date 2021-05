Vaccini nel Lazio, dal 15 maggio prenotazioni per 52 e 53 anni

12 maggio 2021 a

Da sabato vaccini anti-Covid prenotabili nel Lazio anche per i 52enni e 53enni. «Dalle 24 di venerdì 14 maggio - comunica l’Unità di crisi Covid della Regione - sarà attiva la prenotazione sul portale salutelazio.it per i nati nel 1968 e 1969».

Intanto proseguono anche nel Lazio gli esperimenti di "Open Day" vaccinale. Nel week end la "prova del fuoco" è prevista nel Lazio, questa volta per gli over 40. Sono gli "Open day" dei vaccini, le giornate dedicate alle somministrazioni anche senza prenotazione, principalmente con AstraZeneca, per dare ancora più slancio alla campagna di immunizzazione che sembra già dare buoni frutti.

