Incredibile, Sgarbi batte Davigo in tribunale. Assolto a Bologna

Clamoroso in aula, Vittorio Sgarbi batte Piercamillo Davigo. Il Tribunale di Bologna ha assolto l'onorevole Sgarbi dal reato di diffamazione in danno dell’ex pm. Quest'ultimo, sentitosi diffamato da un articolo pubblicato su Il Resto del Carlino il 10 marzo 2017, aveva proposto querela contro Sgarbi, quale autore, e contro il direttore del giornale Andrea Cangini. Lo rende noto l'ufficio stampa del critico d'arte e parlamentare.

Nella rubrica "Sgarbi vs Capre”, in un articolo dal titolo «Davigo e i detenuti dimenticati», il critico d’arte scriveva: "La criminalizzazione di comportamenti che sono stati di tutti, degli stessi magistrati, anche a Milano, ha messo fuori gioco soltanto alcuni di noi, abbandonandoci alla gogna e al rancore dell'opinione pubblica. Ci trattano come non-persone, come cani ricacciati ogni volta al canile. Sono qui da oltre quattro mesi, illegittimamente trattenuto”.

L'articolo riportava le parole ai familiari di Gabriele Cagliari, prima di suicidarsi in carcere nel 1993, nell'albito delle quali Sgarbi attaccava Davigo.

L’articolo di Sgarbi era stato pubblicato sia sull’edizione online «Quotidiano.net» che sulle edizioni cartacee delle testate «Il Resto del Carlino», «La Nazione» e “Il Giorno”, tanto che Davigo aveva proposto quattro distinte querele.

Oggi la prima sentenza di assoluzione ( «perché il fatto non sussiste») relativa all’articolo pubblicato sul quotidiano «Il Resto del Carlino».

Pendono ancora davanti al Tribunale di Firenze (articolo su «La Nazione») e Tribunale di Milano (articolo su «Il Giorno») altri due procedimenti penali, riguardanti comunque lo stesso articolo.

