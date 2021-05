Oggi è un altro giorno, "malata di tumore". Lo sfogo di dolore di Justine Mattera sconcerta Serena Bortone

07 maggio 2021 a

Uno sfogo pieno di dolore che scuote anche la conduttrice di Oggi è un altro giorno. Justine Mattera ospite di Serena Bortone confessa in una lunga intervista il dramma familiare vissuto. La sorella della showgirl, Jessica fu colpita a soli 13 anni dal linfoma di Hodgkin, una rara forma di tumore dei linfonodi. Una lunga intervista tra vita privata e lavorativa quella rilasciata dalla Mattera alla Bortone che ha commosso i fan scatenando la solidarietà sui social per un dramma vero che pochi conoscevano.

“A 13 anni mia sorella Jessica si è ammalata del linfoma di Hodgkin, erano gli anni 80 e c’era una bassa possibilità di sopravvivenza" ha raccontato commossa l’ex moglie di Paolo Limiti. "Mia madre era sempre in biblioteca a studiare e alla fine ha trovato una cura sperimentale e mia sorella si è salvata. Grazie naturalmente alla ricerca”. Poi la confessione sulla speranza che non l'ha mai abbandonata: “Non ho mai pensato che sarebbe morta. Era tosta, faceva la gara di nuoto e vinceva sempre. Ma per anni mi sono sentita un po’ da sola, abbandonata, perché giustamente i miei genitori stavano dietro a lei che stava male”.

