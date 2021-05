Gubbio, esplosione nel laboratorio di cannabis: un morto e due dispersi

07 maggio 2021 a

Una violenta esplosione cui ha fatto seguito un incendio è avvenuta nel tardo pomeriggio in un capannone a Gubbio, in località Vocabolo Canne Greche. Sul posto subito intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio, Gaifana, Perugia e il personale del 118. Sarebbero cinque le persone coinvolte, fa sapere a LaPresse la polizia locale. Due sono state estratte vive dalle macerie, un'altra persone è morta mentre continuano le ricerche delle altre tre disperse. L'esplosione è avvenuta in un laboratorio in cui viene trattata la cannabis light e a quanto riportato dalla polizia si tratterebbe di un'attività gestita da giovani eugubini. La deflagrazione ha causato il crollo del solaio dell'abitazione sovrastante.

