"Non merita di essere chiamato uomo", Myrta Merlino azzera il padre della ragazza stuprata a Mazara

Non è ancora scemata l'attenzione sull accuse di violenza sessuale di gruppo nei confronti del figlio di Beppe Grillo, che ha difeso il figlio Ciro accusando la presunta vittima in un video, che da Mazara del Vallo arriva una storia che sconvolge l'opinione pubblica. Una 18enne ha denunciato uno stupro di gruppo e poco dopo il padre si è presentato in caserma con i presunti stupratori, per difenderli. La notizia ha provocato un'ondata di indignazione soprattutto sui social, mentre il padre ha parzialmente rivisto le sue dichiarazioni.

"Mia figlia vi ha raccontato dei fatti non veri, era ubriaca e quindi non era in grado di capire ciò che stava accadendo", aveva detto ai carabinieri di Campobello di Mazara, nel Trapanese l'uomo dopo che la figlia era stata nella stessa caserma insieme al fratello per denunciare di essere stata stuprata da quelli che lei riteneva quattro amici. I ragazzi sono finiti in manette con l'accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata. Ma "sono bravi ragazzi" avrebe detto il padre.

Il padre della vittima che difende coloro che hanno stuprato sua figlia aggiungendo "sono bravi ragazzi".

Una doppia violenza perpetrata ai danni di sua figlia.

Sarò chiara: questa persona non merita di essere chiamata uomo e di essere padre.#stupro #stuprodigruppo pic.twitter.com/tyoyHubSeN — Myrta Merlino (@myrtamerlino) April 30, 2021

I fatti risalgono a febbraio, la giovane sarebbe stata arttitrata in un tranello - una finta festa - e poi violentata. "Dopo un iniziale momento di incredulità dovuto all’estrema gravità del fatto denunciato, il genitore della persona offesa si è mostrato solidale nei confronti della figlia e ha collaborato con gli inquirenti ai fini dell’accertamento della verità", ha affermato oggi il procuratore capo di Marsala, Vincenzo Pantaleo, dopo che è uscita la notizia che il padre avesse voluto coprire i giovani arrestati per il reato di violenza sessuale.

"Il padre della vittima che difende coloro che hanno stuprato sua figlia aggiungendo 'sono bravi ragazzi'. Una doppia violenza perpetrata ai danni di sua figlia. Sarò chiara: questa persona non merita di essere chiamata uomo e di essere padre", ha affermato su Twitter Myrta Merlino, conduttrice de L'Aria che Tira su La7, mentre sui social i commenti di questo tenore sono tantissimi.

