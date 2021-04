Botte da orbi nella redazione di RaiSport. Sangue e un naso rotto, un giornalista in ospedale

30 aprile 2021 a

a

a

Pugni, sangue e un naso rotto nella redazione di RaiSport a Saxa Rubra. Una scazzottata tremenda quella avvenuta tra due giornalisti sportivi, tale da causare il ricovero in ospedale di uno dei contendenti con il naso fratturato.

Tutto è avvenuto venerdì pomeriggio quando in redazione è scoppiato un litigio sulle cui cause sta indagando la polizia intervenuta tempestivamente dagli uffici di Saxa Rubra, proprio nella sede Rai e nella stessa palazzina della redazione sportiva.

Gli agenti si sono trovati davanti il giornalista ferito al naso che aveva perso molto sangue e lo hanno affidato alle cure del 118 intervenuto con un’ambulanza per il trasporto in ospedale. Tutta da ricostruire la dinamica della lite. Il cronista che ha colpito il collega, secondo quanto si apprende, si occuperebbe di boxe mentre l’altro di calcio. Circostanza che è emersa nei primi accertamenti degli investigatori che hanno accompagnato quello non ferito in ufficio per essere sentito in merito al litigio.

Il giornalista colpito non ha presentato denuncia, per il momento. Se non dovesse farlo non si esclude che l'aggressore venga denunciato d’ufficio per lesioni personali, anche se in questo caso molto dipende dalla prognosi del collega ferito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.