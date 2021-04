Variante indiana, stop ai voli anche dallo Sri Lanka. Oggi in Italia 288 morti

29 aprile 2021 a

Fa sempre più paura la variante indiana e l'Oms lancia l'allarme sulle riaperture mentre il ministro della Salute Roberto Speranza firma la nuova ordinanza che proroga di 15 giorni le misure di contenimento relative agli arrivi dai Paesi europei. Nella stessa ordinanza si estendono le misure di divieto di ingresso, previste per India e Bangladesh, anche allo Sri Lanka. Il rientro da questi Paesi sarà consentito solo a chi ha cittadinanza italiana.

Stop ai voli ma l'Italia è pronta ad aiutare l'India, in difficoltà per la nuova ondata del Covid che si è abbattuta sul Paese: il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato di aver offerto, "attraverso il Dipartimento della Protezione Civile, la disponibilità all'invio di un sistema di produzione di ossigeno, messo a disposizione dalla Regione Piemonte, che potrà essere utilizzato per rifornire un ospedale tradizionale o da campo". Pronta a partire per l'India anche una squadra di "personale specializzato per garantirne la corretta messa in opera". Una volta accettata dal Meccanismo europeo di Protezione civile, la missione potrà partire, coordinata nell'ambito dello stesso Meccanismo di Protezione Civile dell'Unione Europea e realizzata con la collaborazione tra Protezione Civile, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero della Difesa-Comando Operativo di vertice interforze (Coi) e Commissario Straordinario per l'emergenza covid-19.

Nel giorno in cui, l'Italia supera la soglia delle 120mila vittime da inizio pandemia, i 214 passeggeri arrivati dall'India a Roma, sono stati smistati in 2 strutture per i controlli. Una 50ina di passeggeri è stata sottoposta a controlli nella struttura della Cecchignola, mentre i rimanenti trasferiti in un covid hotel. In tutto su 223 persone controllate 23 sono risultate positive.

Oggi toccano quota 4 milioni i casi totali di coronovirus registrati in Italia dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore, si registrano 14.320 nuovi positivi, in crescita rispetto ai 13.385 di ieri. I tamponi processati sono 330.075, numero che fa alzare il tasso di positività al 4,3%. Secondo il bollettino del Ministero della Salute i morti sono 288, in significativo calo rispetto a ieri. Sono 18.088 i guariti mentre gli attuali positivi raggiungono il numero di 438.709 con una riduzione nelle ultime 24 ore pari a 4.062.

Si allenta anche oggi la pressione sugli ospedali. Continua la discesa dei ricoveri nei reparti ordinari con 19.351 degenti (-509), calo pure nelle terapie intensive con una riduzione complessiva di 71 pazienti (2.640 le persone ricoverate) e 129 nuovi ingressi (ieri erano 168). In isolamento domiciliare vi sono 416.788 persone. Sul fronte delle singole regioni, la Lombardia si conferma quella con il maggiore incremento giornaliero (2.306), a seguire Campania (1.986), e Puglia (1.501).

Esclusa, a Napoli, la presenza della variante indiana. L'Azienda ospedaliera dei Colli, che comprende anche il Cotugno, centro di riferimento regionale per le malattie infettive, ha infatti comunicato che dalla verifica del sequenziamento di due campioni di soggetti positivi al covid19 non è emersa alcuna variante indiana.

