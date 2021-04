AQL Kyma, oltre i bassi c'è di più. Il nostro test

Design minimale e ottime performance acustiche. Ecco le cuffie wireless del marchio di Cellularline

Nel camaleontico mercato delle cuffie wireless per cellulare è facile perdersi, ma per orientarsi è sufficiente tenere bene in vista i punti cardine: resa sonora, autonomia, facilità di utilizzo. Le over-ear Kyma (79,95 euro) di AQL, marchio di Cellularline, si muovono in questa direzione.

DESIGN E ACCESSORI

Parliamo di cuffie Bluetooth dall’approccio minimale e a un prezzo interessante. I materiali sono di buona fattura e la sensazione al tatto è di solidità. L’aspetto è severo, forse troppo, unico strappo al rigore il doppio logo AQL in rilievo. Ottime la vestibilità e l’adattabilità sul capo, così come il peso. Nella confezione sono compresi il cavo per la ricarica Usb di tipo C, il cavo Aux per collegare altre fonti audio in modo analogico, le istruzioni e una piccola custodia in tessuto.

AUDIO E CONNETTIVITÀ

Tra gli amanti del genere una delle discriminanti per l’acquisto di una cuffia a padiglioni è la resa acustica sulle frequenze basse. Premesso che come altri dispositivi Kyma dispone di driver dedicati per "pompare" tutto ciò che si aggira poco sopra i 20Hz, va detto che la risposta sul range di frequenze medio basso è soddisfacente e "misurata" al punto giusto. Anche perché bisogna considerare che un prodotto del genere è destinato non solo all’ascolto di musica ma anche della voce naturale (radio e podcast) e alle telefonate (il microfono è chiaro e preciso). Nell’ascolto di musica manca forse un po’ di brillantezza sulle frequenze alte, potrebbe essere utile intervenire con eventuali equalizzatori presenti sullo smartphone. Interessante la resa dell’Active Noice Reduction (ANC), piuttosto efficace sui rumori di fondo. Sul lato connettività le cuffie wireless si collegano facilmente a ogni dispositivo Android, Apple, WIndows Phone e Pc, ma il pairing Bluetooth va liscio anche con device meno convenzionali come i giradischi Bluetooth.

AUTONOMIA

Audio Quality Lab, l’acronimo dietro il marchio AQL, promette un’autonomia di 230 ore in stand-by, 19 ore in conversazione telefonica, 20 ore in riproduzione musicale. Si scende a 13 con ANC attivato. Le cuffie Kyma si ricaricano in un’ora ma 15 minuti sono sufficienti per quattro ore di musica (D.D.S.).

GIUDIZIO 8/10

