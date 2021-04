Coronavirus, scoperto il super anticorpo monoclonale: può salvarci dalle varianti

27 aprile 2021 a

Mentre la variante di coronavirus dall'India fa tremare l'Europa la Commissione europea - ente finanziatore del progetto di ricerca - rilancia la notizia sul nuovo anticorpo monoclonale in grado di proteggere anche dalle varianti del Covid-19. Il "super-anticorpo" - riporta l'Adnkronos - è sviluppato da un team di ricercatori di istituti scientifici dell'Unione Europea, Italia compresa, che ha messo a punto una molecola bispecifica denominata CoV-X2 e ottenuta a partire da due anticorpi derivati dal plasma di guariti. Allo studio, pubblicato su Nature, hanno partecipato anche scienziati della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia.

"Questa nuova scoperta - ha evidenziato Mariya Gabriel, Commissario per l'istruzione, gioventù, sport e cultura - grazie al lavoro dei ricercatori finanziati dall'Ue, potrebbe prevenire e trattare i casi di Covid-19, salvando in definitiva delle vite". Il super anticorpo bispecifico è in grado di rilevare contemporaneamente due diversi antigeni del virus. I ricercatori hanno unito due anticorpi naturali in una singola molecola artificiale e test preclinici hanno dimostrato che protegge dalle varianti del coronavirus, inclusa quella inglese. A differenza degli anticorpi che riconoscono un singolo antigene, il doppio legame degli anticorpi bispecifici riduce sensibilmente la selezione di varianti resistenti.

