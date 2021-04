Ciro Grillo, la Procura pronta a chiedere il rinvio a giudizio. La difesa punta al rito abbreviato

27 aprile 2021 a

Il processo che vede coinvolti Ciro Grillo e altri tre suoi amici potrebbe arrivare presto ad una svolta. L’accusa della procura di Tempio Pausania è quella di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una loro coetanea e per difendersi i legali dei ragazzi stanno pensando seriamente se chiedere il rito abbreviato nel caso in cui venissero rinviati a giudizio. La scelta di questo tipo di rito, svela una fonte ad ansa.it, consente uno sconto di pena fino a un terzo della condanna ma, soprattutto, di celebrare il processo basandosi su quanto raccolto dal pubblico ministero.

Nelle mani del pm c’è il video di poco più di 20 secondi su cui Beppe Grillo ha basato il proprio video di difesa del figlio che ha fatto tanto scalpore. Le immagini del filmato, riferiscono i legali degli accusati, dimostrerebbero che il rapporto fu consenziente mentre per la procura della Sardegna la ragazza venne costretta a bere e poi violentata. La procura potrebbe chiedere a breve il rinvio a giudizio per tutti e quattro o solo per alcuni di loro. A quel punto il gip dovrà fissare l'udienza preliminare e in quella sede si potrà chiedere l'eventuale rito abbreviato.

Nel frattempo il dottor Marco Salvi, medico legale romano in forza all’ASL3 genovese, si occuperà di un’attenta analisi dei filmati, della corporatura e del comportamento della presunta vittima. A contattarlo nei giorni scorsi gli avvocati difensori: il medico legale avrà a disposizione tutto il materiale in possesso dei legali al fine di analizzarlo e così provare a capire in che condizioni fosse la ragazza quella notte, ma anche quali altre risposte i frame potrebbero dare alla vicenda. In particolare, si cercherà di capire se vi sono testimonianze convergenti sui diversi momenti di quella serata, a partire dall’assunzione di alcol, al fine di capire se c’è stata violenza, minaccia o abuso. Al momento opportuno, verranno presentati poi gli aspetti tecnici che emergeranno da queste analisi. La storia va avanti.

