Papa Francesco felice: ora è libero dal Covid. Bacia e stringe mani, al diavolo le mascherine

Papa Francesco è tornato a prima del Covid: niente mascherina, contatti diretti, baci, strette di mano e carezze ai fedeli. Era plasticamente visibile la sua felicità domenica 25 aprile durante e al termine della funzione a San Pietro: finita la gabbia delle regole sulla pandemia grazie alla doppia dose di vaccino Pfizer ricevuta, il Papa non osserva più nessuna delle prescrizioni imposte agli italiani.

Come lui avrebbe sempre voluto fare, oggi accarezza teste, stringe mani, parla a meno di un metro anche dalla fedele che si toglie la mascherina e bacia pure le mani ai preti concelebranti. Immagini di un ritorno alla vita e alla speranza che al momento restano confinate al di là del Tevere. Ma faranno schiumare di rabbia i virologi e i politici chiusuristi che vorrebbero tenere tutti in gabbia ancora per lungo tempo, se non addirittura per sempre (il solo modo per giustificare la loro presenza)...



