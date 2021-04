Corruzione, scandalo a Bari "30mila euro e mi sono comprato il giudice". Arrestato il gip De Benedictis

24 aprile 2021 a

a

a

Scandalo e arresti all’interno della magistratura pugliese. Giuseppe De Benedictis è stato arrestato per corruzione in atti giudiziari e in carcere sono finiti anche l’avvocato barese Giancarlo Chiariello e Danilo Pietro Della Malva, trentacinquenne foggiano coinvolto in un’inchiesta per narcotraffico e ritenuto il principale corruttore. De Benedictis, in servizio all’ufficio gip-gup, era stato sorpreso dai carabinieri dopo avere intascato una mazzetta da 6mila euro da un avvocato per emettere un provvedimento di scarcerazione nei confronti di un suo assistito: dopo l’accaduto ha chiesto di lasciare la magistratura “per vergogna”, ma dopo quindici giorni è stato arrestato.

Basta mascherine e distanziamento: tutti i vantaggi per chi si vaccina

In totale sono 12 le persone indagate dalla Procura di Lecce, tra le quali altri tre avvocati, un carabiniere della sezione di polizia giudiziaria di Bari, altri tre esponenti della criminalità organizzata e due favoreggiatori. A inchiodarli sono state intercettazioni ambientali, pedinamenti e le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, che hanno parlato di un sistema noto nell’ambiente criminale, in base al quale versando soldi al giudice De Benedictis, tramite alcuni avvocati baresi, era possibile ottenere provvedimenti giudiziari favorevoli, in particolare l’alleggerimento di misure cautelari. L’inchiesta è nata dalle segnalazioni delle procure di Bari e Trani di possibili illeciti commessi da magistrati, alla Procura di Lecce, competente a indagare. Per tutti i dodici indagati, la pm aveva chiesto la custodia cautelare in carcere ma la gip Giulia Proto ha disposto misure solo per tre di loro.

"Così Ciro Grillo e gli altri mi hanno violentato". Ora spunta il racconto della vittima

In una delle intercettazioni della Procura l’indagato Della Malva, parlando della sua scarcerazione con la moglie, afferma: “Però però aspetta, ho speso trentamila euro e mi sono comprato il giudice a Bari”. L’intercettazione risale al 16 giugno 2020, giorno in cui Della Malva si vantava con la moglie di essere stato scarcerato dopo soli tre mesi di reclusione.

"Il coprifuoco è contro la Costituzione". Intervento dei giudici sulle multe per le violazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.