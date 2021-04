Giallo in Rai: fuori uso tutte le linee mobili. Qualcuno non ha pagato la bolletta?

23 aprile 2021 a

Dramma in molte redazioni dei Tg Rai: da alcune ore nessuno riesce più a telefonare con i dispositivi mobili aziendali, che funzionano solo chiamando in whatsapp grazie al collegamento wifi. In piedi anche la linea aziendale, per cui fra colleghi ci si può chiamare. Disattivate però tutte le chiamate all'esterno dalla linea mobile, e quindi per contattare qualcuno bisogna usare il telefono fisso. Con quello però chi riceve le chiamate trova "numero sconosciuto" e spesso non lo prende attendendo prima un messaggio in segreteria per capire chi chiama. Non si capisce se il "baco" delle telefonate sia dovuto a un disservizio del gestore, a una interruzione temporanea di linea o a un problema amministrativo per bollette scadute e non saldate in tempo. Sono frenetiche le ricerche negli uffici amministrativi di Saxa Rubra e viale Mazzini

