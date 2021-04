Arance e pesticidi, dopo le segnalazioni scatta il ritiro di due lotti dal mercato europeo

23 aprile 2021 a

"Residui di pesticidi non autorizzati". Per questo motivo le arance "incriminate" sono state ritirate dal mercato europeo. Il provvedimento è scattato dopo 53 segnalazioni (1 sola inviata dal Ministero della salute italiano) diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi (Rasff).

L’elenco dei prodotti distribuiti in Italia e finiti nel mirino riguarda tre casi, secondo quanto riporta ilfattoalimentare.it: migrazione di piombo e nichel da bollitore elettrico per vin brulè dalla Cina; residui di pesticidi non autorizzati (clorpirifos e dimetoato) in due lotti di arance dall’Egitto. E infine una sostanza non autorizzata (clorpirifos) in prezzemolo essiccato dalla Serbia, attraverso la Germania.

