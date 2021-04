Ecco perché ho lasciato la politica. Alessandra Mussolini svela tutto in tv

20 aprile 2021 a

Anni fa ha deciso di dire basta. Dopo 27 anni di onorata militanza, Alessandra Mussolini ha detto stop. E ha cambiato vita. Ora a Maurizio Costanzo, nella trasmissione "S'è fatta notte" ha vuotato il sacco e ha confessato il motivo di quella decisione così sofferta: "E' la politica che lascia te. Nella vita non bisogna pensare con un ego smisurato e dire "smetto". La vita ti porta a fare delle scelte". E non c'è dubbio che quella scelta è stata molto dolorosa e sofferta.

Da allora la Mussolini ha iniziato a inanellare vari successi televisivi, tra cui "Ballando con le stelle" e "Il cantante mascherato". In tv c'è voluto coraggio e sfacciataggine. Alessandra Mussolini si è rimessa in gioco senza pensare al giudizio degli altri: "Nessun timore di ciò che pensa la gente - ha detto la Mussolini a Costanzo - Non bisogna avere paura di quello che gli altri possono pensare”.

Poi la buttata di Costanzo sulla recente partecipazione della Mussolini a "Il cantante mascherato". "Caratterialmente non sei come una pecorella", le ha detto il conduttore. E lei: "Ed è stato proprio questo il bello".

