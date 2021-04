Il drone Ingenuity per la prima vola in volo su Marte

19 aprile 2021 a

Un volo storico, immaginato tra le pagine dei libri di fantascienza, che diventa realtà. È quello realizzato da Ingenuity, elicottero-drone sperimentale della Nasa, che oggi si è alzato in volo su Marte, diventando il primo volo a motore su un altro pianeta. L’annuncio arriva dalla voce commossa di Havard Grip, capo pilota dell’elicottero sulla Terra: «I dati dell’altimetro confermano che Ingenuity ha eseguito il suo primo volo, il primo volo di un velivolo a motore su un altro pianeta», le sue parole, destinate a entrare nei libri di storia. Altra conferma arriva dalle immagini giunte sulla Terra grazie a Perseverance, il rover della Nasa che ha portato Ingenuity fin su Marte e lo ha ’guardatò alzarsi in volo a circa 65 metri di distanza. I dati dell’altimetro, precisa l’agenzia spaziale Usa, hanno indicato che Ingenuity è salito a un’altitudine massima di 3 metri e ha mantenuto un volo stazionario e stabile per 30 secondi, toccando nuovamente la superficie di Marte dopo aver registrato un totale di 39,1 secondi di volo.

«È successo. Oggi il nostro Mars Helicopter ha dimostrato che è possibile il volo controllato dalla superficie di un altro pianeta. Ci vuole un po' di ingegnosità, perseveranza e spirito per trasformare questa opportunità in realtà», scrive in un tweet la Nasa, citando in una frase ’"ingenuity, perseverance, and spirit", ossia i nomi dell’elicottero e dei due rover mandati sul Pianeta Rosso, Perseverance e Spirit. A partecipare al trionfo dell’elicoterro, anche i fratelli Wright, i primi a volare sulla Terra: il mini elicottero da 1,8 chilogrammi, trasportava infatti un po' di tessuto alare del Wright Flyer del 1903, che fece la storia a Kitty Hawk, nella Carolina del Nord, come primo mezzo motorizzato più pesante dell’aria ad aver eseguito un volo controllato.

