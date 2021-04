Pfizer, l'ad Albert Bourla annuncia: "Centinaia di milioni di dosi in più. Entro l'autunno ritorno alla normalità"

15 aprile 2021 a

"Nei nostri studi vediamo che l’effetto di prevenzione dei vaccini è molto alto. Ne abbiamo conferma anche nei dati da Israele. Abbiamo per la prima volta la prova da una popolazione così numerosa" sul fatto che "il nostro vaccino controlla anche le infezioni. In più all’85% il campione israeliano è di casi della variante inglese, che è la più trasmissibile ed è quella che sta invadendo il mondo. Ma appunto il vaccino l’ha fermata". L'amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla parla in un'intervista esclusiva al Corriere della Sera.

"Stiamo programmando di aumentare drasticamente le nostre forniture di vaccini ai Paesi europei nelle prossime settimane. In questo trimestre consegneremo oltre quattro volte di più di quanto abbiamo fatto nel primo trimestre: 250 milioni di dosi, dopo averne date 62 fino a marzo". Bourla ha anche una spiegazione sul perché l’Europa sia indietro sui vaccini rispetto agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna: "Fornire le dosi per 447 milioni di persone e somministrarle è una missione colossale - sottolinea - Tutti i 27 Paesi stanno ricevendo quanto richiesto. Il problema è che la Ue è molto grande e non tutti i fornitori sono riusciti a consegnare quanto promesso. Questo ha creato temporaneamente dei problemi. Ma ora stiamo tutti accelerando la produzione, la luce che vediamo in fondo al tunnel inizierà a diventare sempre più intensa".

Poi la previsione ottimistica sul ritorno alla normalità in autunno: "Lo vediamo dall’esempio di Israele. Abbiamo un’idea e abbiamo anche una pianificazione molto rigorosa. Ne parliamo con l’Unione europea ogni settimana. Loro vogliono vedere gli aggiornamenti e noi li forniamo. Nel nostro stabilimento di Puurs, in Belgio, entro maggio programmiamo di raggiungere il ritmo di circa 100 milioni di dosi prodotte al mese. Con miglioramenti significativi e continui a seguire nei prossimi mesi" annuncia.

