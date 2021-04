Palermo, neuropsichiatra accusato di violenza sessuale: nei guai il fratello dell'ex presidente del Senato

08 aprile 2021 a

a

a

Il neuropsichiatra accusato di violenza sessuale da una paziente. Succede a Palermo e lui è un noto e stimato medico di 70 anni: a finire nei guai è il professore Marcello Grasso, 70 anni, fratello dell`ex presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso. Il medico è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale dopo la denuncia di una paziente. A confermare il caso è stato l'avvocato Vincenzo Lo Re, legale del medico. "Il mio assistito - ha dichiarato il legale al quotidiano La Repubblica - non si è trincerato dietro la facoltà di non rispondere ma ha risposto a tutte le domande del giudice. E non ha screditato l`ex paziente ma ha fornito argomentazioni logiche per offrire una diversa ricostruzione dei fatti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.