Altro boom di morti per il Covid, scendono terapie intensive e tasso di positività. Polemiche sul bollettino del 7 aprile

Un numero di morti che fa paura. Sono 13.708 i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 339.939 tamponi, con l’indice di positività che scende al 4%. Nelle ultime ventiquattro ore si registrano poi altri 627 morti, che portano il totale delle vittime a 112.374 da inizio pandemia. Scende invece il numero dei ricoverati in terapia intensiva dove ci sono ora 3.683 persone, (-60 da ieri), con 276 nuovi ingressi. Il numero totale dei guariti sale a 3.040.182 (+20.927), scendono gli attualmente positivi a 547.837 (-7.868 da ieri). Questi i numeri del bollettino odierno sui contagi Covid fornito dal ministero della Salute, consultabile sul sito della Protezione civile, sul quale però c’è il giallo di diverse morti degli scorsi giorni registrate soltanto oggi.

Un numero così alto di morti non si vedeva infatti da gennaio e nel 2021 è soltanto la quinta volta che si va sopra il picco dei 600 decessi. Nel bollettino del 7 aprile, viene specificato, sono però conteggiati morti avvenute in precedenza in Veneto, Campania, Abruzzo e Basilicata. Dopo più di un anno si fa quindi ancora fatica a dare numeri precisi quotidianamente.

Per quanto riguarda il Lazio su oltre 13 mila tamponi (+5.989) e oltre 23 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.081 casi positivi (-39), 47 i decessi (+4) e +1.801 i guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i ricoveri e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 500.

