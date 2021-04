Montecitorio, Vittorio Sgarbi senza mascherina si schiera con i ristoratori: "Governo di pazzi. Politici traditori della democrazia"

06 aprile 2021 a

Vittorio Sgarbi dalla parte dei ristoratori in protesta davanti a Montecitorio. I commercianti in crisi per le chiusure volte a fermare la diffusione del Covid sul territorio italiano hanno manifestato a Piazza Montecitorio chiedendo alle istituzioni di riaprire le attività e di alleggerire i divieti e le limitazioni. Il deputato ex Forza Italia si è unito al comizio di protesta, arringando la folla al giro di “libertà, libertà”, chiedendo però di evitare scontri con la polizia.

“È un governo di pazzi e di matti che in nome della nostra salute fa il vostro danno. Fingono di occuparsi del vostro bene, ma fanno soltanto il vostro male. Non farei scontri con la polizia. Qualcuno in Parlamento si è ribellato, io l’ho fatto da solo e per istinto umano. Gli altri politici sono traditori degli uomini, della democrazia, della vita, sono deputati della morte” queste le parole di Sgarbi, che è stato però inascoltato sul passaggio in cui chiedeva di non arrivare a contatto con le forze dell’ordine.

Quando è terminato il discorso di Sgarbi uno dei manifestanti ha lanciato la “carica” e ha dato il via al tentativo di occupazione della piazza: la polizia e i ristoratori si sono scontrati ed un poliziotto è rimasto ferito durante i disordini.

