Addio Enrico Vaime, grande autore di radio e tv

È scomparso a Roma all’età di 85 anni Enrico Vaime, autore tra i maggiori del mondo della radio e della tv. Era ricoverato al Gemelli.

Vaime era nato a Perugia il 19 gennaio 1936. Laureato in Giurisprudenza a Napoli, in Rai era entrato nel 1960 dopo un concorso. Per la tv è stato un autore prolifico, contribuendo a redigere programmi rimasti poi nella storia del piccolo schermo italiano, come Canzonissima, Fantastico, Tante Scuse, Quelli della domenica.

Ma la sua penna ha scritto anche commedie musicali come "Anche i bancari hanno un’anima", mentre la sua voce per anni ha accompagnato i radioascoltatori conducendo il programma "Black out". Tra gli ultimi libri pubblicati "L’Italia che vorremmo".

