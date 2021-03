Terremoto, scossa di magnitudo 5.6 davanti l'Abruzzo: il sisma sentito fino a Roma

27 marzo 2021 a

La scossa di terremoto nel mare Adriatico centrale fa tremare tutto il centro-Sud. Secondo la stima provvisoria dell'Ingv (l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) la scossa, alle 14.47, ha avuto un magnitudo di 5.6 con epicentro nel Mar Adriatico a 68 km a largo del Gargano a 40 chilometri di profondità. Il sisma ha raggiunto Bari (Puglia), Pescara (Abruzzo), Napoli (Campania) e Roma (Lazio).

Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazione, al momento NESSUNA segnalazione di danni o richiesta di aiuto è stata ricevuta dalle sale operative dei #vigilidelfuoco #27marzo — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 27, 2021

Al momento non sono arrivate richieste di soccorso ai vigili del fuoco, ma solo richieste di informazioni, in merito alla forte scossa di terremoto registrata alle 14.47 in Adriatico centrale. Lo si apprende da fonti dei vigili del fuoco.

