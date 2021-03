Showcase, parte la rivoluzione digitale: iltempo.it con Google

Davide Di Santo 25 marzo 2021 a

Il Tempo vola sulla vetrina di Google. La nostra testata in sinergia con TMS Edizioni ha sottoscritto un accordo rivoluzionario con il colosso del web per la pubblicazione di contenuti sulla piattaforma Showcase, l’ultima creatura del gigante della Silicon Valley. Un’intesa che premia l’informazione de iltempo.it per offrire al lettore contenuti di qualità in modo ancora più innovativo. La nuova funzione è una vera e propria vetrina virtuale che permette al nostro giornale di mettere in primo piano notizie, approfondimenti e contenuti multimediali prodotti dalla redazione in un modo nuovo e più facile per l’utente.

L’avvio di Showcase su Google News Italia è previsto nelle prossime settimane e segue il lancio già sperimentato in altri Paesi. Tra i media internazionali coinvolti nell’operazione, solo per fare qualche nome, figurano i britannici "Financial Times" e "Telegraph", "Der Spiegel", "Stern" e "Die Zeit" per la Germania, i francesi "Le Monde", "Le Figaro" e "Liberation" e i media della corazzata "NewsCorp" di Rupert Murdoch in Australia. Showcase non è solo un nuovo strumento per dare notizie, come è nel Dna de Il Tempo dalla fondazione da parte di Renato Angiolillo nel 1944, ma rappresenta anche una svolta cruciale nel rapporto tra editori e il colosso dei motori di ricerca nella valorizzazione e retribuzione dei contenuti.

Il Tempo infatti curerà le proprie schede di Showcase per offrire maggiore contesto intorno a una notizia, e indirizzare i lettori verso l’articolo completo sul proprio sito. Così potremo presentare alla grande platea del web i nostri contenuti più rappresentativi in virtù di una valorizzazione da parte del motore di ricerca del giornalismo di qualità e di contenuti approfonditi. E gli utenti cosa ci guadagnano? I lettori avranno un nuovo modo per accedere ad articoli selezionati proposti in menu dalla nostra redazione con timeline, contenuti correlati, aggiornamenti e approfondimenti. Tutto nella sezione notizie di Google sotto la testata de Il Tempo, e naturalmente con il nostro taglio editoriale.

Uno stile che ha permesso al nostro sito con TMS Edizioni di essere protagonista di una crescita costante in termini di contatti, utenti e autorevolezza sul web. Secondo i dati elaborati dalla piattaforma Mapp-Webtrekk a gennaio 2021 iltempo.it ha fatto registrare oltre 63 milioni di pagine viste per una media giornaliera di oltre due milioni di pagine visualizzate e una media di 656mila utenti unici al giorno. Numeri che premiano la ricerca costante di contenuti di qualità da presentare ai nostri lettori.

"Siamo felici di annunciare i primi accordi con gli editori italiani per Google News Showcase, il nuovo programma di licenze che offrirà ai lettori l’accesso a contenuti giornalistici approfonditi su Google News e Discover, a fronte di una remunerazione per gli editori firmatari degli accordi", scrive Fabio Vaccarono, Vice President e Managing Director Google Italy che spiega come le intese, giunte al termine di un confronto serrato tra media e Big G, "tengono in considerazione i diritti previsti dall’Articolo 15 della Direttiva Europea sul Copyright in relazione agli usi specifici online delle pubblicazioni giornalistiche, e rappresentano un importante passo avanti nella nostra relazione con gli editori italiani".

Il Tempo entra così in una iniziativa che include alcuni dei media più prestigiosi e influenti del panorama dell'informazione globale, e accetta la sfida di offrire ai lettori nuovi strumenti per fruire di giornalismo di qualità, fonti attendibili, informazione indipendente.

