Il vaccino Pfizer sarà prodotto in Italia. Lo stabilimento di Monza scalda i motori

Thermo Fisher Scientific «sta lavorando come parte della rete globale di produzione di vaccini di Pfizer e fornirà servizi di produzione a contratto, in Italia, per il vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech che sarà distribuito in diversi mercati». Nello specifico «fornirà servizi di riempimento sterile e preparazione del prodotto finito nel proprio stabilimento di Monza nel corso del 2021». È quanto annuncia l’azienda in una nota in cui si dice «orgogliosa di lavorare con i propri clienti a livello globale nella lotta contro il Covid-19, supportandoli nello sviluppo e nella produzione di vaccini e terapie, compreso il vaccino Pfizer-BioNTech».

«La notizia mi rende davvero orgoglioso: sarà un’azienda monzese a produrre parte dei vaccini Pfizer - ha dichiarato all’Italpress il sindaco di Monza Dario Allevi - Un risultato eccezionale, che si unisce alle importanti ricerche condotte da altre prestigiose aziende farmaceutiche monzesi - Rottapharm e Roche - le quali stanno dedicando le loro migliori risorse alla lotta contro il Covid, con investimenti straordinari nella ricerca scientifica. È un onore veder crescere un polo farmaceutico così all’avanguardia in città, capace di dare un contributo di valore a una sfida di portata mondiale: riuscire a sconfiggere il virus».

