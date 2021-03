Balla con i figli e posta video sui social, il marito la prende a bastonate

20 marzo 2021 a

Pestata per aver postato sui social dei video in cui ballava con i propri figli. È accaduto nel Napoletano dove una donna, per mesi, ha subito le continue violenze di suo marito, un 43enne di Varcaturo già noto alle forze dell`ordine. L`uomo, da circa 9 mesi, in più occasioni e con reiterate minacce e violenze ha causato alla moglie un grave stato di ansia e di paura creando un clima di terrore all`interno dell`ambiente domestico. In un`occasione ha finanche picchiato la moglie con un bastone di legno e le ha causato delle lesioni medicate all`ospedale di Giugliano in Campania.

L`ultimo episodio di violenza l`altra sera. Il 43enne ha iniziato ad urlare e l`ha minacciata fino all`arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato. L`uomo - che se ne era andato di casa per un paio di giorni - era tornato all`abitazione coniugale. La moglie non voleva farlo entrare per paura. Il motivo di tanta violenza era la sua gelosia per dei video che la vittima aveva pubblicato sui social mentre ballava con i propri figli.

