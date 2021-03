18 marzo 2021 a

Costretti in casa, gli italiani si sono dati alla cucina. E in tempi tristi una sola cosa ha fatto rivedere loro il sole: la carbonara. Seconda una ricerca Mastercard, al primo posto in classifica svettano gli insuperabili spaghetti alla carbonara cucinato dal 50,5% degli italiani. Segue il tiramisù con le lasagne alla bolognese (entrambe al 43%).



