Carro armato sbaglia mira e fa una strage di galline

18 marzo 2021 a

a

a

Il carro armato fa una strage di galline. L'altra notte stava facendo un'esercitazione vicino all'allevamento di galline di Vivaro, in provincia di Pordenone. I militari erano impegnati nel tiro in un poligono riservato alle Forze Armate ma, non si sa per quale motivo, qualcosa è andato storto. Ma molto storto.

Video su questo argomento Tra il gatto e il topo si fionda la gallina: divorato

All'improvviso durante la notte sono partiti alcuni colpi che, purtroppo, sono andati dalla parte sbagliata e hanno colpito la parete e il tetto del pollaio, provocando la morte di numerose galline. Attualmente sono in corso le indagini dei carabinieri e la Procura di Pordenone ha aperto un'inchiesta.

x 1 / 0

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.