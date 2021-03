Domenica In, Alessandro Sallusti picchia duro su assembramenti e governo: "Perché avete aperto". Gelo in studio

14 marzo 2021 a

A "Domenica In" si parla di Covid, chiusure e zona rossa che da domani scatterà in mezza Italia con il nuovo decreto del governo Draghi. In collegamento c'è il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti, guarito dal coronavirus, che esprime le sue perplessità sull’ultimo mese di sacrifici chiesto agli italiani al sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in studio con la conduttrice Mara Venier: “Dite che chiudete il Paese perché ci sono gli assembramenti, ma il problema è l’inverso: ci sono gli assembramenti perché avete aperto. E’ ovvio che se aprite la gente esce. Non è difficile da immaginare ed è anche un diritto: se è possibile uscire io esco. Quindi gli assembramenti sono la conseguenza dell’apertura oltre che di qualche dose di irresponsabilità qui e là”.

La replica di Sileri: “Le chiusure sono necessarie perché, in base ai parametri, l’andamento ci induce a farlo. Uno stop and go che ci traghetta ad una vaccinazione più importante e alla fuoriuscita da quest’incubo. Poi è chiaro che servono più controlli. Ci sono gli assembramenti perché mancano proprio i controlli. Non addito l’assembramento come causa della terza ondata. Non me la sento di dirlo”.

Immediata la stoccata di Sallusti: “Da un anno io di Sileri io condivido quasi tutto, è il suo governo che non lo ascoltava. Almeno fino adesso. Ora spero che le cose cambino. Che sia più ascoltato”. E l'ex viceministro ringrazia.



