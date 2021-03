Covid, il bollettino dell'11 marzo: boom di tamponi e 25.673 nuovi casi. Altri 373 morti

11 marzo 2021 a

Nuova impennata di casi e di tamponi, morti ancora in aumento così come i ricoveri, anche in rianimazione. Il bollettino del ministero della Salute sull'andamento del coronavirus in Italia offre un quadro ancora preoccupante. Sono 25.673 i nuovi positivi (3.149.017 dall'inizio della pandemia) e 373 i morti, per un totale di 101.184. Il dato è in netta crescita rispetto a ieri, quando si registravano 22.409 infetti e 332 decessi. E, ancora, sono oltre 10mila in più in un giorno i test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi analizzati in Italia: 372.217 contro i 361.040 di mercoledì. Il tasso di positività si attesta praticamente al 6,9% (6,89%) ed è in risalita nel giro di 24 dal 6,2%.

L'Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, ha aggiornato la mappa di rischio per il coronavirus. In rosso scuro rientrano ora Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Campania, e le due Province autonome di Trento e Bolzano. A dimostrazione del fatto che la lotta al Covid non è ancora finita, anzi. La situazione in corsia da Nord a Sud è una cartina di tornasole da questo punto di vista. Sono 32 in più rispetto a ieri i ricoveri in terapia intensiva di pazienti positivi, con 266 ingressi ingressi del giorno e 2.859 posti letto di rianimazione pieni. In aumento anche i ricoveri nei reparti ordinari: +365 in un giorno, con 23.247 pazienti in ospedale con sintomi. "Questa pressione nel giro di 4 settimane - sottolinea il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri - si ridurrà in maniera rilevante perché ogni ondata ha una durata di circa due mesi, ma anche perché la vaccinazione va avanti. Nelle prossime settimane aumenterà il numero dei vaccinati e, dunque, calerà il numero dei ricoveri e dei decessi".

Se gli attuali positivi al Covid-19 in Italia sono 497.350 (+10.276), fanno ben sperare i 15mila guariti, cioè oltre 2,5 milioni dall'inizio dell'emergenza. E, dando un'occhiata all'andamento dei contagi in giro per lo Stivale, sono 5.849 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia, che è la regione italiana con più positivi (tasso al 9,4%). Al secondo posto troviamo la Campania con 2.981 contagi, seguita dall'Emilia-Romagna con 2.845. Quarto posto per il Piemonte con 2.322 casi. Superano quota mille anche il Lazio (1.800), il Veneto (1.677), la Puglia (1.634) e la Toscana con 1.302 nuove infezioni.

