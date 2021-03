"Ci farai ballare da lassù". Dj Coccoluto fa piangere vip, giornalisti e politici

Giorgia Peretti 02 marzo 2021 a

Lutto nel mondo della musica, stamattina si è spento il celebre Dj Claudio Coccoluto. Era malato e combatteva con una lunga malattia da anni. La notizia arriva da Cassino dove il dj abitava con la moglie Paola e i figli Gaia e Gianmaria. Coccoluto ha fatto ballare e divertire intere generazioni dagli anni 80, una professione quella del Dj che lo ha portato a calcare i palchi di tutto il mondo arrivando fino al Sound Factory Bar di New York. Tantissimi i commenti di cordoglio sui social di amici e fans.

Choc nella musica, è morto il dj Claudio Coccoluto. Il clubbing e la battaglia per i lavoratori dei locali

La nota conduttrice Simona Ventura lo ringrazia commentando la perdita così: “Ciao Claudio. Sono incredula e dispiaciuta. Mi ricorderai sempre la tua musica e i tuoi colori, il divertimento di un’epoca che siamo fortunati ad avere vissuto”.

Anche la showgirl Alessia Marcuzzi si unisce ai messaggi di cordoglio “Ci farai ballare da lassu’. E noi balleremo per te…” Gabriele Corsi, speaker radiofonico e conduttore si commuove ricordando le parole dell’amico “Aspettavo Margherita, la mia prima figlia. Mi hai detto: “Quando ti nasce un figlio cambiano i colori”. Non me lo dimenticherò mai. Poesia. Ciao Claudio."

Da Totti a Verdone e Ramazzotti, tutti tagliano la cipolla del sorriso

Il giornalista Salvo Sottile commenta la notizia salutando il dj con un tweet eloquente “Ciao Claudio. Ci sei sempre #coccoluto”

Infine, l’amico Bobo Craxi, figlio di Bettino che lo ricorda piacevolmente per la partecipazione alla formazione politica Rosa nel Pugno nato nel 2005 a cui il dj prese parte: “Un pensiero per Coccoluto. Un artista libero. Partecipò al progetto della Rosa nel Pugno. #coccoluto”

