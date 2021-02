Non è l'Arena, Luca Palamara svela a Giletti la regola del tre per decidere i capi delle procure

28 febbraio 2021 a

a

a

Luca Palamara a "Non è L'Arena" svela a Massimo Giletti come si decidevano a tavolino i capi delle procure italiane. L'ex pm domenica 28 febbraio è ospite della trasmissione di La7 e torna a parlare degli intrecci tra toghe e politica. Palamara è stato espulso dalla magistratura dopo essere stato indagato per corruzione e per fuga di informazioni all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. "Mi giunge voce che ci sia un accordo per far sì che tutto rimanga sostanzialmente come è: alla Dna va Lo Voi, a Palermo va il dottor Viola e Prestipino rimane alla guida della Procura di Roma. Sono illazioni, leggende?", chiede il conduttore a Palamara. "Bisognerebbe chiederlo agli attuali componenti del Csm. Nel libro che ho scritto con Sallusti (Il Sistema. Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana nda) il meccanismo di scelta è spiegato molto bene: si parla della regola del tre. Una a me, una a te, una a lui, quindi non ci troverei nulla di male se il sistema continuasse in questo modo", spiega l'ex presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati.

