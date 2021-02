Allarme Covid, la provincia di Perugia diventa zona rossa

06 febbraio 2021 a

A partire dalle ore 24 di domenica 7 febbraio, 65 comuni dell’Umbria entreranno in zona rossa per due settimane: si tratta dei 59 della provincia di Perugia e di 6 della provincia di Terni (Amelia, Attigliano, Calvi, San Venanzo, Lugnano in Teverina, Montegabbione). Lo anticipa il Corriere dell’Umbria. «La decisione è stata presa nel corso della riunione del Centro operativo regionale alla quale hanno preso parte i vertici della Regione, l’Anci, i prefetti di Perugia e Terni e i sindaci dei comuni interessati», si legge.

E anche se con un indice di contagio al limite della zona rossa (0,99 Rt) l’Abruzzo resta, invece, giallo, per un’altra settimana, ma con tre comuni in isolamento e un picco di contagi da Sars Cov 2 nell’area metropolitana di Pescara. Restano in fascia rossa San Giovanni Teatino e Atessa, in provincia di Chieti e Tocco da Casauria nella provincia di Pescara. Non solo, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che è in isolamento preventivo e volontario perché due del suo staff sono risultati positivi al Covid19, ha disposto, con ordinanza, la Didattica a distanza, a partire da lunedì e sino al 21 febbraio, nelle scuole secondarie di secondo grado. Insomma la guardia resta alta e i casi delle varianti inglese e brasiliana fanno paura.

