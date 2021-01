Il vaccino funziona anche sulle varianti. La speranza di Bassetti sul Covid

17 gennaio 2021 a

«Io non sono così certo del fatto che in Italia non abbiamo queste varianti. Al momento rispetto alle nuove varianti di covid-19 sarei tranquillo perché il vaccino sembra funzionare anche su quelle, non dovrebbero esserci grandi problemi». Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di Crisi Covid-19 della Liguria, in una intervista al Giornale d’Italia.

«È chiaro che, se dovessero emergere nuove varianti su cui il vaccino non dovesse funzionare, la ricerca farà in modo di modificare il vaccino e renderlo efficace anche su queste - ha affermato - I virus mutano e mi stupisco che ci sia ancora qualcuno nel mondo scientifico che si stupisca, la fisiologia del virus è quella di mutare e di adattarsi quindi continueranno inevitabilmente a cambiare». «Ci auguriamo tuttavia - ha concluso - che le mutazioni, magari in un futuro, potranno portare il virus a essere tendenzialmente meno aggressivo».

