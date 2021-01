Domani superiori in classe al 50%, anzi no. Il governo convoca d'urgenza il Cts

17 gennaio 2021 a

A meno di 24 ore dall'apertura a mezzo servizio delle scuole superiori il governo forse ci ripensa e convoca d'urgenza il Comitato tecnico scientifico. A chiamare gli esperti del Cts per una riunione d'emergenza è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, che sollecita un parere sul ritorno in classe di liceali e studenti degli istituti superiori. Sul tavolo il possibile rinvio della didattica in presenza, fissato al 50%, domani lunedì 18 gennaio nel Lazio, in Piemonte, Molise ed Emilia Romagna (in quest'ultima regione su decisione del Tar).

Intanto alla Regione Lazio danno per "confermato al 50 per cento" il rientro in classe. "La scuola riapre poi verificheremo con i dati quello che saremo stati in grado di fare", ha detto l’assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D’Amato. Vedremo se sarà d'accordo il governo.

