Bollettino coronavirus: 16.310 nuovi casi, 475 morti, tasso positività al 6.2%

16 gennaio 2021 a

a

a

Sono 16.310 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve aumento rispetto a ieri, per un totale di 2.368.733 dall’inizio dell’epidemia. Il numero di decessi è 475, rispetto ai 477 di ieri. È quanto emerge dal bollettino di oggi 16 gennaio diffuso dal ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Sono 260.704 i tamponi processati, in diminuzione rispetto ai 273.506 di ieri, con il rapporto test-positivi che aumenta dal 5,9 per cento di ieri al 6,2 odierno, conteggiando anche i test antigienici rapidi, 214.333 nelle ultime 24 ore. Scende a 16.186 unità il numero dei dimessi/guariti, per un totale di 1.729.216 dall’inizio della pandemia.

Il numero degli attualmente positivi è di 557.717 unità, in calo di 369 rispetto a ieri. In lieve calo, a 2.520, le persone ricoverate in terapia intensiva, 2 in meno rispetto al giorno precedente. Pari a 22.784 le persone ricoverate con sintomi. A livello territoriale le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (2.134), il Veneto (1.929), l’Emilia Romagna (1.674), la Sicilia (1.954) e il Lazio (1.282).

A oggi nel Lazio sono 77.376 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 74.298 in isolamento domiciliare. Mentre 3.078 persone sono ricoverate, di cui 286 in terapia intensiva. Infine, 4.378 persone sono decedute e 106.646 guarite. In totale sono stati esaminati 188.400 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.