Più vaccini alle Regioni virtuose. Ecco a chi andranno le dosi Moderna

Più dosi di vaccino anti-Covid alle regioni virtuose che smaltiscono più velocemente. Mentre over-80 e insegnanti potrebbero rientrare nella prima fase. Ecco le novità che potrebbero interessare il piano vaccinazione. Oggi sono arrivate le prime 47 mila del vaccino Moderna che potrebbe essere ripartito tra le Regioni virtuose, scrive il Sole 24 ore, ovvero quello che smaltiscono più rapidamente le dosi. Nel novero l’Umbria con il 102,3% delle dosi (il "miracolo" è dovuto alla presenza di una dose in più oltre le 5 ufficiali nelle fiale Pfizer), Valle d’Aosta (99,9%), Campania (97,6%), Veneto (96,6%), Toscana (95,1%). Altro criterio per la ripartizione delle prime dosi del siero Moderna, arrivate in Italia nella notte a bordo di un furgone partito dal Belgio, sarebbe la priorità alle Regioni che hanno il maggior numero di over 80 tra i residenti.

