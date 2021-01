Prima sanitari e Rsa? Non proprio: i vaccinati fuori lista sono già 100mila. Una Regione stacca tutte le altre

12 gennaio 2021 a

Su un totale di 701.623 vaccinati figurano 558.155 operatori sanitari e sociosanitari e 47.488 ospiti di Rsa. Chi manca? I 95.980individui di "personale non sanitario". È quanto emerge dagli elenchi delle Regioni che i carabinieri del Nas stanno acquisendo per verificare se ci sono abusi e irregolarità. SI indaga dunque per vedere se ci sono furbetti saltafila nel computo che include molti amministrativi autorizzate dalle Asl, scrive Repubblica che ha pubblicato i dati regione per regione: in Campania e Lombardia i vaccinati non sanitari sono più di 10mila, in Emilia Romagna addirittura oltre 20mila. Nel Lazio sono circa 6mila.

