Alla fine lo hanno fatto. Vincenzo De Luca lancia il patentino del vaccino: servirà per cinema e ristoranti

Alla fine lo hanno fatto. Arriva il patentino del vaccino anti-Covid. A bruciare tutti è come al solito il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che in una diretta Facebook ha annunciato l'attestato di vaccinazione per i campani. "Se funziona tutto alla perfezione non finiremo ldi vaccinare la popolazione prima di dicembre e già sarebbe un miracolo", ha detto il governatore "sceriffo" del Pd. Poi il colpo di scena: "Noi daremo ai cittadini che si faranno il vaccino, dopo il richiamo, una tessera come questa con dietro un chip", ha detto mostrando le immagini della card. A cosa serve? "Ci auguriamo che tra qualche mese" i campani "possano esibirla per andare al cinema o al ristorante, per esempio, con la sicurezza che sono vaccinati. Ci auguriamo che sia un incentivo per i cittadini a essere disponibili a farsi il vaccino", ha detto De Luca. Prende corpo così l'idea di una libertà a targhe alterne come proposto da più parti (ricordate i tweet di Alessandro Gassmann così amati a sinistra?). Solo chi ha il patentino in regola potrà uscire di casa?

Nel corso della diretta De Luca è tornato sulla sua clamorosa vaccinazione in diretta Facebook: "Sciacallo chi mi ha accusato di aver fatto il vaccino, ho ritenuto giusto dare l'esempio. Ho fatto come Biden e Netanyahu. Ho fatto da cavia per la prima somministrazione, non mi è successo niente, tranne un po' di stordimento", ha detto.

