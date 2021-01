Assedio al Congresso, la metà degli elettori repubblicani molla Trump

07 gennaio 2021 a

Il 71% degli elettori americani condanna l’assalto al Campidoglio. Lo rivela un sondaggio di Yougov pubblicato nelle ore successive ai fatti di Washington, dove i supporter di Donald Trump hanno forzato i blocchi della polizia per invadere gli spazi di Capitol Hill. Secondo il sondaggio, il 62% degli elettori vede l’azione come una minaccia per la democrazia, il 66% ritiene che sia principalmente colpa di Trump, mentre la metà degli intervistati ritene opportuno rimuovere immediatamente Trump dall’incarico presidenziale.

Scorporando dalla rilevazione gli elettori repubblicani, emerge che il 45 per cento si è detto favorevole all’azione, contro il 43 per cento dei contrari. Su un totale di 1.397 intervistati, invece, l’assalto al Congresso è stato visto come una minaccia alla democrazia dal 62 per cento degli interpellati, tra cui il 93 per cento dei democratici, il 55 per cento degli indipendenti e il 27 per cento dei repubblicani.

