Il manager di Piero Chiambretti non riapre i suoi ristoranti nonostante i giorni di zona gialla, protestando con il governo come fanno le associazioni di ristoratori in queste ore con la serrata totale. Anche lui sostiene che aprire solo a pranzo per poi dovere richiudere ogni due giorni non serve a nulla anche perché gli incassi veri si fanno tutti la sera.

